Radares de Cotia passarão por aferição do IPEM e Inmetro nesta semana

A partir de hoje (22) até quinta-feira (25), o IPEM (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) e o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) realizarão a aferição de equipamentos de fiscalização de velocidade instalados em vias do município. A operação, que será acompanhada pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), ocorrerá no período noturno e exigirá interdições viárias pontuais para a passagem do veículo dos institutos.

No dia 22 (segunda-feira), às 22h, a aferição ocorrerá na Avenida Ivo Mário Isaac Pires e na Avenida Roque Celestino Pires. Na terça-feira (23), à mesma hora, os equipamentos localizados na Rua Ernesto Lemos Leite e na Avenida Dr. Odair Pacheco Pedroso serão vistoriados.

Já na quarta-feira (24), às 22h, a operação seguirá para a Avenida João Paulo Ablas e a Avenida São Camilo. Por fim, no dia 25 (quinta-feira), a aferição será realizada nos fiscalizadores da Estrada Fernando Nobre.

Os motoristas que trafegarem por essas vias nos dias e horários informados devem ficar atentos, pois haverá interdições momentâneas para permitir a passagem do veículo dos institutos responsáveis pela aferição dos equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade.

A ação visa garantir a precisão e o correto funcionamento dos dispositivos, assegurando a eficácia das ações de controle de velocidade e, consequentemente, a segurança viária no município de Cotia.