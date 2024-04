Itapevi oferece mais de 600 oportunidades de emprego em diversas áreas

A Prefeitura de Itapevi anunciou a oferta de quase 670 novas vagas de emprego a partir dessa segunda-feira (22). As oportunidades, fruto do trabalho da administração municipal na intermediação com empresas da região, abrangem diversas áreas, como telemarketing, comércio, serviços e logística.

Dentre os destaques desta semana, estão as 150 vagas para operadores de telemarketing e outras 100 vagas para atendentes do setor de atendimento. Outra área com ampla oferta de postos de trabalho é a logística, com 60 oportunidades para auxiliar de logística. Além disso, 50 vagas estão disponíveis para auxiliar de linha de produção.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no novo Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 88 – Cidade Saúde), onde obterão informações detalhadas sobre salários, requisitos exigidos e benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

As vagas são destinadas a candidatos a partir do ensino fundamental incompleto, sendo que algumas exigem ensino médio ou curso superior. Diversas oportunidades também não requerem experiência prévia, tornando-se uma excelente opção para quem busca o primeiro emprego.

Além das áreas citadas, a lista de vagas contempla profissões como ajudante de eletricista, carpinteiro, armador de ferros, auxiliar de manutenção, controlador de acesso, mecânico de motos, entre outras. Os candidatos devem levar documento original com foto e CPF para realizar o cadastro no sistema do PAT.