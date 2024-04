Delegacia de Carapicuíba desmantela desmanche clandestino em Itapecerica da Serra

Em uma ação conjunta envolvendo a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba, agentes da Polícia Civil desmantelaram um desmanche clandestino de veículos roubados no bairro Lagoa, em Itapecerica da Serra. A operação, realizada no último sábado (20), resultou na prisão em flagrante de cinco homens, com idades entre 26 e 47 anos.

Após investigações que apontaram a atuação de uma quadrilha especializada em roubo e desmanche de veículos na região, os policiais realizaram uma campana no local e flagraram uma movimentação suspeita em um galpão. Ao abordarem o grupo, que portava diversas ferramentas e desmontava um caminhão, os agentes encontraram um verdadeiro arsenal de peças de veículos, além de equipamentos como bloqueador de sinal, maçaricos e cerca de 70 placas clonadas.

A análise das peças revelou que parte delas, incluindo um motor, pertencia a um caminhão roubado recentemente. Questionados, os suspeitos admitiram ter conhecimento da procedência ilícita dos veículos e confirmaram que realizavam o desmanche para posteriormente vender as peças no mercado clandestino, a preços abaixo do valor de mercado.

A quadrilha foi detida e encaminhada à Delegacia Seccional de Carapicuíba, onde permanece presa, respondendo por crimes como receptação, associação criminosa e localização/apreensão de veículo e objeto.