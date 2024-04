Farmácia Dose Certa de Itapevi passará por reforma e muda temporariamente de endereço

A Farmácia Dose Certa, localizada na Praça 18 de Fevereiro, passará por uma reforma a partir dessa segunda-feira (22). Durante o período de obras, que deve levar cerca de 30 dias, o atendimento será realizado temporariamente na Estrada do Itaqui, 123 (antiga UBS Dr. Nicanor A. A. Oliveira/ Jardim Rainha).

A reforma contemplará uma revisão completa das instalações elétricas e hidráulicas, nova pintura, climatização do ambiente, troca dos equipamentos de ar-condicionado e do teto, além do aumento do saguão de espera e reposicionamento dos contêineres devido às obras na Praça 18 de Fevereiro.

Essas melhorias visam proporcionar um espaço mais moderno, confortável e acessível para os usuários do serviço de farmácia municipal, que desempenha um papel fundamental no fornecimento gratuito de medicamentos e insumos para a população.

O serviço disponibiliza, gratuitamente, 178 medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à Saúde e programas específicos, como para pacientes com diabetes, contraceptivos e o programa Saúde da Mulher.

Durante o período de reforma, o atendimento na Estrada do Itaqui ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.