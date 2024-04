Encontro em Osasco debate retomada do setor de eventos

Em Osasco, a deputada federal Renata Abreu (Podemos), relatora do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), participou de uma reunião com empresários e representantes do turismo, hotelaria, eventos e serviços relacionados no sábado (20). O encontro foi realizado na sede do SinHoRes (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Alphaville e Região), no Hotel Urban.

publicidade

O encontro teve como objetivo ouvir propostas relativas ao projeto que será votado na terça-feira (23) e que estabelecerá a redução dos benefícios fiscais do PERSE.

A deputada destacou a importância da união e organização do setor. “Ouvir vocês é maravilhoso porque tenho argumentos concretos para uma proposta muito razoável do PERSE”, afirmou.

publicidade

Edson Pinto, presidente do SinHoRes, agradeceu o empenho da deputada na defesa do PERSE e criticou o governo federal pela falta de reconhecimento do setor.

A reunião contou com a presença de representantes de diversas entidades, além de autoridades locais, como o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), o presidente do Podemos Osasco, Gelso de Lima, e o secretário de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, Luciano Camandoni, entre outros.