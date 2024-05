Christina Rocha deixa o SBT

A apresentadora Christina Rocha não faz mais parte do quadro de funcionários do SBT, emissora sediada em Osasco. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2), em comunicado da emissora.

Segundo o SBT, o desligamento da apresentadora aconteceu em “comum acordo” entre ambas as partes. “Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada”, diz a emissora de Silvio Santos.

No mês passado, Christina Rocha havia se afastado do novo programa “Tá na Hora”, ao qual apresentava ao lado de Marcão do Povo, para tratar de assuntos pessoais.

Ela apresentou o programa “Casos de Família”, entre 2009 e 2003, assumindo o lugar de Regina Volpato. Antes disso, ainda no SBT, a apresentadora participou de programas como “Fantasia” e “Show da Tarde”.