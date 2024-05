Prefeitura de Carapicuíba oferta capacitação gratuita do Programa Meu Emprego

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para a Capacitação Trabalho em Equipe, ofertada no âmbito do Programa Meu Emprego. A iniciativa tem como público-alvo pessoas com idade igual ou superior a 16 anos, alfabetizadas e desempregadas.

publicidade

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, no Ganha Tempo localizado dentro do Plaza Shopping (Estrada Ernestina Vieira, 149).

As aulas da Capacitação Trabalho em Equipe estão previstas para iniciar no dia 20 de maio, sendo ministradas de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, também no Ganha Tempo de Carapicuíba. Estão sendo disponibilizadas 30 vagas para participar do curso gratuito.

publicidade

O programa tem como objetivo desenvolver competências fundamentais para o mundo corporativo, como comunicação eficaz, liderança, resolução de conflitos e, claro, o trabalho colaborativo em equipe.