Corrida de rua “Desafio dos Trabalhadores” reúne mais de 3 mil pessoas em Osasco

Mais de 3 mil pessoas, entre atletas profissionais e amadores de todas as idades, participaram da 13ª edição da corrida de rua Desafio dos Trabalhadores, realizada em Osasco, na manhã desta quarta-feira (1º).

Foram realizadas provas de 4 km (uma volta) e 8 km (duas voltas), além da caminhada de 4 km, em um percurso que começava e terminava na Avenida Lázaro de Mello Brandão, em frente à Prefeitura da cidade.

O evento proporcionou momentos de lazer para famílias inteiras. O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), encarou o desafio ao lado da filha mais velha, Beatriz Lins.

“O mais importante não é a velocidade, mas sim chegar até o final, superar limites e dar bons exemplos, aproveitar essa jornada maravilhosa da vida cuidando de nós, mas também de quem a gente ama”, disse o prefeito.

“O Desafio dos Trabalhadores é uma oportunidade para celebrar não apenas a prática esportiva, mas também a força e dedicação dos trabalhadores de nossa cidade. É um momento de confraternização e reconhecimento, onde todos merecem ser parabenizados por sua determinação”, completou.

Gilvan da Silva Ferreira, morador da Casa Verde, bairro de São Paulo, foi o primeiro colocado na corrida de 4 km, estreando na cidade de Osasco. “Minha pretensão era ficar entre os cinco, mas graças a Deus eu mantive (o ritmo) e consegui ficar em primeiro. A organização foi top, o percurso muito bom, e estou muito feliz!”, declarou.

Wesley Oliveira veio de Guaianazes, zona leste de São Paulo, e considerou o Desafio uma superação. “É a segunda vez que corro em Osasco. A gente treina tanto, então, terminar a corrida é uma superação e estou feliz com a quinta colocação”.

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco foi um dos apoiadores do evento e contou com a participação do atleta de alto rendimento, Vagner Noronha, integrante do programa Bolsa Atleta.

Noronha já participou de maratonas pelo mundo inteiro, a última foi em fevereiro, em Sevilha, e conquistou o 1º lugar no Desafio dos Trabalhadores, 8 km. “Fico feliz em representar minha cidade e de vencer em casa. Moro aqui no Jardim Piratininga, e desde 2015 represento a Prefeitura de Osasco pelo mundo inteiro. Espero vencer mais vezes aqui, é um orgulho para mim”, comemorou.

Resultados poderão ser conferidos a partir desta quinta-feira, no site oficial da Fuse Desafio dos Trabalhadores – Corrida e Caminhada.