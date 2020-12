Fátima Bernardes anuncia que está com câncer e se afasta para cirurgia: “Logo estarei de volta”

A apresentadora Fátima Bernardes anunciou, nesta quarta-feira (2), que foi diagnosticada com câncer no útero em estágio inicial. “Estou bem”, afirmou, para tranquilizar os fãs. Enquanto Fátima cuida da saúde, Patrícia Poeta assume o comando do “Encontro”, na Globo.

publicidade

“Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, completou Fátima Bernardes por meio de seu perfil no Instagram.

Diversos famosos manifestaram apoio à apresentadora: “Tá tudo certo amada!!! Nada vai acontecer! Opera, tira da frente, descansa, recupera e volta logo pra alegrar nossas manhãs com nossos encontros! Bjinho! Saúde saúde e saúde”, comentou o humorista Paulo Gustavo.

publicidade

“Minha amada. Vc já está em recuperação e processo de cura total!!!”, declarou a atriz Bruna Lombardi. “Te amamos e tudo vai dar certo!”, afirmou Tatá Werneck.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)