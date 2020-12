Moradora de Alphaville acusa ex-marido de esconder R$ 4,8 bilhões para não dividir no divórcio

Após ficar com uma mansão de cerca de R$ 5 milhões em Alphaville, Barueri, no divórcio, a ex-mulher de um magnata do ramo da logística entrou na Justiça alegando que ele omitiu cerca de R$ 4,8 bilhões de seu patrimônio para não ter que dividi-lo na separação, revela reportagem do Uol.

Luciano Luft, de 49 anos, e Janaína Rocha Luft, 47, se separaram em 2009. Perto do fim da relação, o empresário teria pedido uma alteração no regime de partilha de bens do casal, o que ela teria aceitado sem saber o que significava. “Ele pediu para fazer a mudança de regime dos bens alegando que atrapalhava nos negócios, pois gostaria de mais liberdade, não dependendo da minha assinatura. Soube depois que se tratava de um golpe”, afirmou a mulher, ao Uol.

A defesa de Janaína afirma que o empresário fraudou declarações do Imposto de Renda para demonstrar ter um patrimônio menor, colocou imóveis no nome de outras pessoas e omitiu aviões de seu patrimônio. Segundo ela, o valor real das empresas e bens constituídos pelo casal de 1995 a 2009 chega a R$ 4,8 bilhões.

“Depois que casamos, a nossa vida começou a prosperar. Morávamos em um apartamento de um quarto na Vila Sônia, em São Paulo. Um ano e meio depois começamos a comprar carros, helicópteros, aviões, casas e mansões em Angra. Nossa vida ficou muito confortável com o passar dos anos, mas eu não tinha noção do tamanho das empresas”, disse ela.

No divórcio, Janaína ficou com os três filhos em uma mansão de 22 cômodos em Alphaville, Barueri. Com dificuldades para manter o imóvel, ela afirma que teve de vender diversos pertences, como joias e roupas, e a fazer bicos. Ela define o ex-marido como “frio, calculista, maldoso e cruel”.

O advogado de Luciano Luft nega as acusações de Janaína.