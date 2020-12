Procon-SP vai exigir que Apple ofereça carregador para quem comprar iPhone 12

O Procon-SP anunciou, nesta quarta-feira (2), que vai exigir que a Apple forneça carregador aos consumidores que compraram o iPhone 12 ou que apresente um plano de revisão do valor do produto e de recolhimento e reciclagem dos carregadores antigos.

A Apple já havia sido notificada pelo órgão fiscalizador no dia 29 de novembro. A empresa de tecnologia teria que explicar os motivos para a venda dos novos modelos da linha iPhone 12 sem o carregador.

Ao Procon-SP a Apple afirmou que, por já existirem muitos carregadores desses em todo o mundo, os novos não são utilizados. A decisão teria ainda como objetivo ajudar na redução da emissão de carbono e lixo eletrônico.

A explicação da Apple foi vista pelo órgão fiscalizador como insuficiente. “É incoerente fazer a venda do aparelho desacompanhado do carregador, sem rever o valor do produto e sem apresentar um plano de recolhimento dos aparelhos antigos, reciclagem etc. Os carregadores deverão ser disponibilizados para os consumidores que pedirem”, avalia Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

A entidade afirmou ainda que apesar de a Apple informar que promove a redução da emissão de carbono, de mineração, entre outros materiais, a empresa “não demonstra esse ganho ambiental”. Apple não apresentou também alguma ação de logística reversa de recolhimento dos aparelhos e adaptadores antigos para reciclagem e descarte adequado.

A diretoria de fiscalização do Procon-SP analisará a conduta da Apple, que poderá ser multada, caso sejam constatadas infrações à lei. Até o momento, a empresa ainda não se manifestou publicamente sobre a exigência do órgão fiscalizador.