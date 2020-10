Apple é notificada pelo Procon-SP por venda de iPhone sem carregador

O Procon-SP pediu esclarecimentos à Apple no Brasil sobre a venda da nova linha de iPhone 12, que não acompanha o carregador. A empresa tem até 72 horas para responder à notificação enviada na terça-feira (27).

publicidade

Ao Procon-SP, a Apple deverá apresentar os motivos que levaram a comercialização dos novos aparelhos sem o carregador, qual o custo dos carregadores vendidos separadamente, além de fazer explicações sobre como funcionará a garantia para os produtos comprados em períodos diferentes, já que a empresa alega que muitos consumidores já possuem carregador para os aparelhos.

A nova linha de smartphones da Apple foi lançada neste mês de outubro, mas a empresa ainda não anunciou a data para a comercialização no Brasil. A informação de que os aparelhos iPhone mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max não acompanharão carregador e fone de ouvido dividiu opiniões.

publicidade

No evento de lançamento da nova geração de aparelhos celulares, que terão ainda a tecnologia 5G, a empresa de Steve Jobs afirmou que a medida se deve à uma iniciativa para ajudar na preservação do meio ambiente. Com relação à notificação do Procon-SP, a Apple Brasil ainda não se manifestou publicamente.

…