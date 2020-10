Apple acaba de lançar 4 modelos do iPhone 12 com 5G; confira os preços

Nesta terça-feira (13), a Apple lançou sua nova linha do iPhone 12, com quatro modelos que já possuem a tecnologia 5G: iPhone mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Apesar de as principais operadoras de telefonia do Brasil iniciarem uma série de testes do 5G, a tecnologia ainda não existe oficialmente no país. Já nos Estados Unidos, o 5G foi lançado por algumas marcas concorrentes da Apple, que começará a pré-venda de seus novos produtos na sexta-feira (16). Sem citar datas, Apple diz que a nova linha chegará ao Brasil “em breve”.

O anúncio da nova linha de produtos feita pelo CEO e presidente-executivo da Apple, Tim Cook, em um evento na Apple Park, nos Estados Unidos, transmitido ao vivo pelo YouTube. “Hoje é o começo de uma nova era para o iPhone. O 5G vai trazer melhor performance para downloads e uploads”, declarou.

A nova geração de celulares possui o processador A14 Bionic, que a Apple afirma ser o mais veloz do mercado. Os preços dos aparelhos anunciados pela empresa de Steve Jobs variam entre US$ 699 (aproximadamente R$ 3.899 na conversão direta, sem contar impostos) para a versão mini, e US$ 999 (R$ 5.570 na conversão direta, sem contar impostos) para as versões mais sofisticadas.

Novidades da linha

Todos os aparelhos da linha iPhone 12 possuem telas Oled, que consome menos bateria. O tamanho das telas varia entre 5,4 polegadas e 6,7, de acordo com o modelo. Segundo a Apple, os aparelhos têm ainda telas com proteção de vidro cerâmica, que aumenta a resistência a quedas em até quatro vezes.

Esta será a primeira vez que os aparelhos não virão acompanhados de carregadores e fones de ouvido. Segundo a empresa, essa medida se deve à uma iniciativa para ajudar na preservação do meio ambiente, tendo em vista que muitos dos usuários já possuem os assessórios de linhas anteriores.

O iPhone 12 e o iPhone Mini possuem os mesmos recursos, com a mudança apenas no tamanho. Eles serão vendidos nas cores branca, preta, azul, verde e vermelha. Já as versões Pro e Pro Max, mais sofisticadas, contam com três lentes traseiras, que gravam em HDR Dolby Vision. Eles estarão disponíveis nas cores prata, ouro, azul e preta.

