Anvisa e Polícia Federal investigam falsa vacina contra covid-19 colocada à venda

Após as falsificações das notas de R$ 200 começaram a circular antes mesmo do lançamento, os falsários agora não poupam nem a grave crise da pandemia de covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu denúncia de uma uma falsa vacina contra a doença sendo vendida por uma empresa sediada em Niterói, no Rio de Janeiro.

publicidade

Ainda não há nenhuma vacina autorizada contra a covid-19 no Brasil.

Conforme a denúncia apresentada à Anvisa, os vendedores anunciam que a falsa vacina contra a covid-19 teria sido desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Esta vacina, na verdade, ainda está em desenvolvimento e em fase de testes. Mesmo que fosse verdeira, não poderia ser comercializada no país.

“Existem no Brasil vacinas contra a covid-19 exclusivamente para uso em estudos clínicos. Não há permissão para comercialização e distribuição dessas vacinas”, afirma a Anvisa, em nota.

publicidade

A denúncia sobre a falsa vacina foi feita em 25 de setembro. Na quinta-feira, 8, a Polícia Federal cumpriu ordens de busca e apreensão em uma empresa hospitalar no centro de Niterói, para avançar na investigação do caso.