Sessão da Tarde de hoje (03/12) exibe O Que de Verdade Importa na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (03/12) vai exibir o filme O Que de Verdade Importa na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (03/12) – O Que de Verdade Importa

Sinopse: Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres. Ele trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável: pagar todas as dívidas de Alec, desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por um ano. Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase em sua vida, agora em um novo país e prestes a conhecer mais sobre sua família e a si mesmo.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: The Healer

Elenco: Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García, Jonathan Pryce

Dubladores Alec Bailey: Silvio Girardi/ Raymond Heacock: Hélio Vaccari/ Cecília: Cassia Bisceglia/ Padre Malloy: Glauco Marques

Direção: Paco Arango

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia