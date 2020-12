Horóscopo do Dia (03/12) | Previsões para todos os signos hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (03/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com o passar dos dias deste mês você vai se sentir especialmente motivado em ficar perto de uma pessoa que se mostrará muito atraente em todos os sentidos e que você começará…

Dinheiro & Trabalho: Não fique impaciente, o que você precisa para equilibrar suas contas e avançar na vida já está chegando às suas mãos. Há todas as perspectivas astrais para o seu merecido desenvolvimento profissional e…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você se sentirá especialmente atraído por alguém de sua área profissional, mas não necessariamente do seu local de trabalho. A cumplicidade na maneira de enxergar os assuntos de…

Dinheiro & Trabalho: A prosperidade se fará presente em sua vida, com um horizonte bem-sucedido, mas seja discreto e não mencione seus planos e muito menos as suas conquistas com outras pessoas. O crescimento envolve…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Há uma pessoa, que você conhece e que lhe atrai, que está com sua imagem sempre nos sonhos dela, é alguém que começou a sentir muitas coisas e de certa maneira a amá-la de uma…

Dinheiro & Trabalho: Acontece uma reviravolta muito positiva em seus assuntos relacionados o dinheiros e problemas financeiros, pois uma janela de abundância se abre em sua vida, e um ciclo formidável de crescimento financeiro começa…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se aproxima rapidamente o dia em que alguém que sempre gostou de você, vai abrir o coração e falar sobre o que sente, uma linda surpresa que chega justamente no momento em que…

Dinheiro & Trabalho: São boas as energias que o cercam e se você se aplicar para tirar o máximo de cada oportunidade que vai agora receber, permitirá aumentar significativamente sua renda financeira. O dinheiro se multiplicará na…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, é possível encontrar a felicidade muito em breve, mas desta vez tudo será diferente, já que situações inesperadas acontecerão em sua vida, você apenas deve se deixar levar…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, não porque suas ideias não sejam aceitas de primeira, vai ficar frustrado e se isolar do grupo. Deve aceitar que todos têm a opção de dar a sua opinião e você tem que perceber as críticas como algo…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não espere que tudo aconteça automaticamente e sem esforço no amor. Portanto, se você não mostrar o seu lado mais sedutor perante quem gosta, será muito difícil para a solidão deixar…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho é muito provável que um colega deixe seu posto e você seja uma das pessoas consideradas para ocupar o seu lugar, será algo que lhe trará benefícios muito bons de maneira imediata, além de…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não se trata de se expor, mas também não deixe a oportunidade passar para cometer uma “loucura” pela pessoa que gosta, ela vai se surpreender e adorar. Comece a deixar para trás…

Dinheiro & Trabalho: Suas finanças tendem a melhorar muito, portanto, dê a si mesmo um prazer e compre aquele objeto que, embora não seja muito útil, pode lhe dar uma satisfação de conquista e de ter algo que simplesmente…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Há alguém que ainda não encontrou uma maneira de se aproximar e de se comunicar com você. Ela já tentou vários métodos , mas ainda não conseguiu despertar a sua atenção. Você…

Dinheiro & Trabalho: Preste muita atenção porque em um curto espaço de tempo, terá uma renda importante que equilibrará suas contas. Entretanto, não exagere nas despesas e não se deixe levar pelos impulsos de compras, tão…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É um bom momento para se aproximar de quem gosta, pessoalmente ou não, uma vez que poderão ter a oportunidade de perceber que ambos podem ter algo mais profundo quando…

Dinheiro & Trabalho: Com uma entrada extra de dinheiro prevista para este mês, tudo o que está pendente nas finanças deverá ser resolvido. Você terá um longo período livre de tensões, mais do que propício para pôr em funcionamento…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Depois de dias de altos e baixos no campo afetivo, será um excelente momento para recuperar a esperança no amor. O seu poder de atração estará em alta e quem menos espera se…

Dinheiro & Trabalho: Seu signo entra numa rotina diária de fluxo econômico de forma constante e o dinheiro surge vindo de diferentes formas. Quem trabalha com vendas, terá uma surpresa ainda maior. Sua disposição para…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você terá uma surpresa ao se encontrar frente a frente e a sós com alguém que frequenta um lugar público, de repente uma conversa o vai levar a um mundo mais íntimo junto…

Dinheiro & Trabalho: Sua energia de atração está se movendo rapidamente e em questões financeiras, melhor ainda, portanto, prepare-se para uma repentina surpresa dentro de suas finanças, pois algo que traz muitos benefícios…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Embora ainda não o perceba assim, você vai ter um momento muito decisivo com uma pessoa que gosta bastante, é muito provável que em breve decidam falar abertamente sobre o que…

Dinheiro & Trabalho: Felizmente neste ciclo em que se encontra seu signo, não há nenhuma situação que não possa ser superada, e as questões que envolvem dinheiro, que o incomodam há algum tempo são equacionadas de maneira…

