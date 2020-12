PagSeguro tem inscrições abertas para vagas de estágio

A empresa brasileira de pagamentos eletrônicos PagSeguro está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio PagTalents 2021. Os interessados têm até o dia 10 para se inscrever.

Os candidatos selecionados poderão atuar nas áreas de Planejamento Estratégico, Produtos, Conta Digital, Comercial e Eventos, Financeira, Marketing, Serviços Financeiros, Risco e Compliance, Engenharia de Software, Segurança da Informação e Operações.

Para se candidatar, é necessário estar cursando alguma graduação de acordo com a área de atuação desejada e ter previsão para formação entre dezembro deste ano e dezembro de 2021.

O processo seletivo é composto por cinco etapas, sendo a inscrição, testes online, dinâmicas online e entrevista com gestor, processo admissional e início do estágio, previsto para fevereiro. Além de bolsa auxílio compatível com o mercado, a empresa oferece assistência médica, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e academia.

Os interessados devem acessar o site da 99 Jobs.com e fazer a inscrição até o dia 10 de dezembro.

Sobre a empresa

A fintech PagSeguro promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento. A empresa conta com a maior variedade de meios de pagamento, como cartões de crédito, débito e refeição, além de transferências bancárias, pagamentos por boleto, saldo em conta, entre outros.

A Companhia é regulada pelo Banco Central do Brasil como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica e adquirente, tendo parcerias com as principais bandeiras de cartões.

