Ladrão arrependido devolve mechas de cabelo que seriam doadas para crianças com câncer

Um ladrão devolveu, na madrugada desta terça-feira (1°), uma sacola com mechas de cabelo que seria destinada para a confecção de perucas e doadas às crianças com câncer. O pacote estava dentro do carro de uma cabeleireira, que foi furtado no sábado (28), em Porto Alegre.

publicidade

Três dias após o furto dos objetos que estavam no veículo, um homem arremessou um pacote dentro do pátio da Escola Técnica em Saúde do Hospital de Clínicas, onde o carro da cabeleireira estava estacionando. A profissional tinha saído para doar sangue e quando voltou, encontrou o carro aberto.

Na sacola com mechas cabelos devolvida, tinha um bilhete com um pedido de desculpas escrito pelo ladrão. “Peço desculpa pelo fato ocorrido. Não sabia que era para as crianças com câncer”, diz um trecho do recado. O criminoso pediu ainda para que as mechas fossem entregues na recepção do Hospital das Clínicas.

publicidade

O pacote foi encontrado na manhã desta quarta-feira (2), por funcionários que chegaram para trabalhar na escola. “Acho que na hora os ladrões se comoveram, devem ter pensado: ‘Nossa, tiramos os cabelos que iriam para crianças com câncer’ e mandaram devolver”, disse a diretora técnica da escola, Rita Mombelli.

A diretora soube do furto ao veículo da cabeleireira na segunda-feira (30), por meio dos noticiários. Quando encontrou o pacote, entrou em contato com a polícia, que deve realizar a perícia na sacola.

publicidade

…