Coordenador estadual dos CONSEGs visita Santana de Parnaíba na quinta-feira (9)

O Conselho de Segurança Comunitária (CONSEG) de Santana de Parnaíba receberá na próxima quinta-feira (9) a visita do Coronel PM Leonardo C. Isipon, coordenador estadual dos CONSEGs. O dirigente participa da reunião mensal do conselho local, marcada para as 18h45, no Auditório do Centro Administrativo Bandeirantes (CAB).

A presença do coordenador estadual dos CONSEGs reforça a importância dessas entidades no apoio às forças policiais e na busca por soluções para os desafios de segurança enfrentados pelas comunidades. Durante o evento, também estão confirmadas as presenças do prefeito Marcos Tonho; do secretário Municipal de Segurança Urbana, Coronel PM Eduardo Espósito; do delegado da Polícia Civil titular de Santana de Parnaíba; do Comandante da Guarda Municipal, entre outras autoridades.

O secretário Eduardo Espósito ministrará uma palestra com o tema “Prevenção Criminal”, alinhando-se às comemorações da Semana da Cidadania e Segurança. O presidente do CONSEG Santana de Parnaíba, Wagner Franciosi Jr., ressalta a importância da união entre as forças públicas e a população na construção de uma sociedade mais segura.

“Quando os Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs, e a população caminham juntos, alicerçados pela confiança e pelo comprometimento, erguem-se pontes de solidariedade que transformam municípios em verdadeiros redutos de segurança junto com as nossas forças policiais”, afirma Franciosi Jr.