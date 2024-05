Prefeitura de Itapevi realiza mutirão contra o Aedes no Alabama e Cruzeiro

A Prefeitura de Itapevi dá continuidade aos mutirões “Todos contra o Aedes” neste sábado (4) com foco nos bairros Jardim Alabama e Jardim Cruzeiro. Agentes de saúde e equipes de limpeza atuarão em 15 ruas, visando combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

publicidade

Das 8h às 14h, os profissionais visitarão as residências para orientar os moradores sobre medidas preventivas e eliminar potenciais criadouros do inseto. Enquanto os agentes de saúde realizarão inspeções nos imóveis, as equipes de zeladoria recolherão móveis e objetos inservíveis que possam acumular água parada.

Os moradores são orientados a autorizar a entrada dos agentes em suas residências, facilitando a identificação e eliminação de potenciais criadouros do Aedes aegypti.

publicidade

Veja o roteiro do mutirão deste sábado:

Jardim Alabama: Ruas Afeganistão, Albânia, Camberra, Bruxelas, Seul e Colombo.

Jardim Cruzeiro: Ruas Sol, Córdoba, Balboa, Abílio Camargo Ribeiro, Rio Taypi, Florin, Orquídea, Rosas e Lempira.