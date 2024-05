Fundo Social de Solidariedade de Osasco está recebendo doações para os desabrigados do Rio Grande do Sul

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco está recebendo doações que serão encaminhadas paraos desabrigados pelas intensas chuvas no Rio Grande do Sul.

O orgão fará um plantão no sábado (4) e domingo (5), das 8h às 17h, para receber as doações.

Os desabrigados estão precisando de:

Água e alimentos não perecíveis;

Produtos de higiene pessoal;

Roupas e cobertores;

Ração para animais.

Os donativos devem ser entregues na sede do Fundo Social (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140 – Vila Campesina).

Quem desejar pode contribuir com PIX para o governo do Rio Grande do Sul: CHAVE PIX: CNPJ 92.958.800/0001-38 (confira o nome antes de efetivar sua doação).