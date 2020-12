Namorado chega bêbado, agride mulher e é morto esfaqueado

Se dizendo cansada de agressões sofridas, uma mulher matou o namorado esfaqueado na noite desta terça-feira (1º), em Taboão da Serra.

publicidade

Vitória Feitosa Luz, de 18 anos, foi presa em flagrante após esfaquear Daniel Renato Vieira Pereira, de 31. Ela afirmou à Guarda Civil Municipal que esfaqueou o namorado para se defender das agressões sofridas.

De acordo com a mulher, Daniel chegou bêbado na casa onde viviam e começou a agredi-la, que reagiu e pegou uma faca para se defender. O homem levou uma facada no peito e morreu no local.

publicidade

Os dois estavam juntos há três anos e têm uma filha de quatro meses.

Parentes de Vitória afirmam que ela já havia sido agredida outras vezes pelo namorado.

Por sua vez, parentes de Daniel afirmam desconhecer as supostas agressões.”A família não tem ciência de nada de agressão. Para a gente é totalmente surpresa”, disse Thiago Paulino Pereira, primo de Daniel, à TV Globo.