Carapicuíba realiza teste de covid-19 grátis em 15 escolas

A partir desta quarta-feira (2), a Prefeitura de Carapicuíba oferece testagem de covid-19 grátis em 15 escolas no município. Podem fazer o teste munícipes a partir dos 12 anos de idade.

A ação será realizada até o dia 18 de dezembro, das 9h às 15h, em escolas (leia abaixo) situadas nos bairros Jardim Santa Brígida, Cidade Ariston, Vila Veloso, Vila Gustavo Corrêa, Vila Cretti, Jardim Planalto, Jardim Tonato, Vila Helena, Vila Menk, Jardim Ana Estela, Jardim Angélica, Cohab 5, Parque Jandaia e Jardim Novo Horizonte.

Para fazer o teste, basta comparecer em uma das escolas portando o CPF ou o cartão do SUS. O teste realizado é o RT-PCR, considerado o padrão ouro para identificar o vírus no início. Por meio de uma amostra coletada no nariz e/ou garganta, o teste detecta sequências do RNA viral, que identificam a covid-19.

Confira as datas e escolas que oferecerão testes de covid-19 em Carapicuíba:

Data publicidade Escola Endereço 3/12 4/12 Emef Noemy Silveira Rudolfer Rua Peruíbe (Jd. Santa Brígida) Emei Pequeno Aprendiz Avenida Jatobá (Vila Veloso) Emei Zilda Arns Neumann Rua Gustavo Avelino Corrêa (Vila Gustavo Correia) 7/12 8/12 Emei Emília Leite de Figueiredo Rua José Fernandes Teixeira Zuza (Vila Cretti) Emei Evani Tortolero Pierine Estrada Dr. Miguel Viêira Ferreira (Jardim Planalto) Emei Asas da Imaginação Rua Tamboara (Jardim Tonato) 10/12 11/12 Emei Vó Tonha Rua Lizarda (Cidade Ariston) Emei Vila Helena Avenida Ver. José Fernandes Filho (Vila Helena) Emei José Gonçalves Avenida Marginal do Cadaval (Vila Menk) 14/12 15/12 Emei Thomazia Aijoster Montoro Avenida Inocêncio Seráfico (Tancredão) Emei Ana Estela Rua Monte Aprazível (Jardim Ana Estela) Emef Miguel Costa Júnior Estrada Egílio Vitorello (Jardim Angelica) 17/12 18/12 Emef Prof. Argeu Silveira Bueno Avenida Pres. Tancredo de Almeida Neves (Cohab V) Emei Celina Ferreira Rua Tenente José Nogueira (Parque Jandaia) Emei Leonildo Braym Rua Áquila (Jardim Novo Horizonte)

