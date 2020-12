Philips abre vagas de estágio em Barueri

A multinacional Philips abriu inscrições para seu programa de estágio 2021, que tem vagas em Barueri.

A empresa oferece benefícios como assistência médica, odontológica, vale-refeição, vale-transporte e auxílio farmácia, entre outros. O valor da bolsa-auxílio não foi divulgado.

Os requisitos para concorrer às vagas de estágio na Philips em Barueri são: superior cursando com formação prevista entre julho 2022 e dezembro 2023, nos cursos de Administração, Economia, Engenharias, Marketing. Proficiência ou conhecimento do idioma inglês não será requisito exigido para o programa.

Com foco em políticas afirmativas, a empresa diz que terá “particular olhar” para diversidade social, com foco em estudantes de baixa renda e diversidade racial, com foco em estudantes negros (pretos e pardos de acordo com as definições do IBGE).

São, no total, 25 vagas no programa de estágio, nas cidades de Barueri e Varginha, em Minas Gerais. As inscrições podem ser feitas no portal Vagas.com.

“Buscamos pessoas apaixonadas, dinâmicas e proativas, ávidas por aprender e que gostem de desafios. Nossos estagiários trabalham em projetos de real impacto na vida das pessoas e por isso possuem fortes habilidades analíticas, grande iniciativa e perseverança, mentalidade de melhoria contínua, e foco nas necessidades dos nossos clientes e consumidores”, afirma a Philips.