Assista ao filme Eu, Drag Isolada, gravado em Osasco na quarentena

O filme Eu, Drag Isolada, do diretor osasquense Raffa Bittencourt já está disponível no canal da RB Produções no YouTube. O curta-metragem conta a história de Berê Star, uma drag queen que faz uma série de reflexões e lida com incertezas durante o isolamento em meio à pandemia de covid-19.

“Queríamos também fazer um filme que retratasse os efeitos do isolamento sobre as pessoas que atravessaram esse momento a sós, e que ao mesmo tempo provocasse reflexões sobre gênero e identidade”, afirmou Bittencourt.

Eu, Drag Isolada foi gravado em apenas um dia, com o orçamento de R$ 30. As gravações tiveram como cenário a casa de Flávio Mota, artista que dá vida a Drag Tiffany, atriz que interpreta a protagonista Berê Star.

A história de Berê é contada de forma leve, bem humorada e emocionante ao mostrar como a classe artística foi afetada pela pandemia. Assista abaixo Eu, Drag Isolada: