Acidente com van escolar deixa crianças feridas em Carapicuíba

Uma van escolar colidiu contra um poste, na Vila Santa Terezinha, em Carapicuíba, na manhã desta segunda-feira (20). Ao menos 19 crianças ficaram feridas, segundo informações da TV Globo.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, na altura do número 1803, na avenida Rui Barbosa. Imagens exibidas na TV Globo mostraram sete ambulâncias, sendo cinco do SAMU, no local para socorrer os feridos. O Corpo de Bombeiros também mobilizou uma viatura.

Ainda segundo a reportagem, as crianças têm idades entre 6 e 13 anos e foram socorridas com ferimentos leves. Algumas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Carapicuíba, enquanto outras seguiram para hospitais de redes particulares.

Não há informações sobre a causa do acidente. Ao G1, a Prefeitura de Carapicuíba informou que a van escolar está em situação regular.

O fornecimento de energia elétrica na região foi interrompido devido à colisão no poste. O local foi isolado pela Polícia Militar para que equipes da Enel avaliem o possível risco de queda do poste.