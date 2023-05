Acidente de carro deixa dois feridos na Avenida dos Autonomistas, em Osasco

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro, na Avenida dos Autonomistas, em Osasco, na noite deste domingo (7).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo chocou-se contra um poste, na altura do número 3.700. A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 23h03 e deslocou seis viaturas.

Uma das vítimas sofreu uma contusão na costela e foi encaminhada ao Hospital Municipal Antônio Giglio, no Centro de Osasco. A segunda vítima foi socorrida pelo SAMU.

Populares que passavam no local do acidente fizeram vídeos e fotos e publicaram nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o veículo capotado após a colisão.

Segundo informações preliminares, o condutor estaria dirigindo em alta velocidade. Um outro carro teria sido atingido.