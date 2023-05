Tradicional Festa do Cururuquara, em Santana de Parnaíba, será realizada neste sábado (13)

Tradicional Festa do Cururuquara, em Santana de Parnaíba, será realizada neste sábado...

Neste sábado (13), será realizada a 136ª Festa do Cururuquara, em Santana de Parnaíba.

A festividade, que celebra o fim da escravidão no Brasil, é realizada desde 13 de maio de 1888.

A programação conta com diversas atividades culturais e religiosas e a apresentação de grupos de samba de bumbo do bairro e de diferentes partes do Estado de São Paulo.

A celebração começa às 17h no Largo das Palmeiras (acesso pelo km 40,5 da Rodovia Castello Branco, sentido capital, após o Castelinho da Pamonha, próximo à passarela de pedestres).

Veja a programação:

17h – Reza Cabocla

18h – Procissão

19h – Missa

19h50 – Levantamento do Mastro

20h – Samba de Bumbo com Grupo 13 de Maio e convidados.