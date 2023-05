São Paulo derrota o Grêmio Osasco no Campeonato Paulista Sub-20

O São Paulo derrotou o Grêmio Osasco por 2 a 0 neste domingo (7), no CFA Laudo Natel, em Cotia, e manteve a liderança do Grupo 10 e o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista Sub-20. Andrade fez o primeiro gol de cabeça – o segundo foi contra.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 12 pontos, com 11 gols marcados e apenas um sofrido.

A próxima partida do Tricolor será no sábado (13), quando irá até o estádio Nicolau Alayon (Água Branca/SP), para enfrentar o Nacional, às 10h.

O Osasco Audax também volta a campo no sábado (13), às 15h, contra o CA Juventus, no Estádio Conde Rodolfo Crespi (Rua Javari, Mooca).