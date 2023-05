“Em fase de acabamento”, diz prefeito Rogério Lins sobre Hospital da Criança e da Mulher de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), usou as redes sociais hoje (8) para informar que o Hospital da Criança de da Mulher está “em fase de acabamento”. “Ótima notícia para iniciarmos a semana”, comemorou.

O novo equipamento público de saúde está localizado na avenida Getúlio Vargas, no Jardim Piratininga, zona Norte de Osasco. As obras de construção começaram em 2021, quando foram feitos serviços de terraplanagem e fundação. No ano passado, foram concluídas as etapas de concretagem dos pavimentos e a parte de alvenaria.

O Hospital da Criança e da Mulher de Osasco terá leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), leitos de enfermaria lactante, leitos de enfermagem cirúrgica, leitos de enfermaria de adolescentes, consultórios, leitos de enfermaria, além de salas de centro cirúrgico, sala de Raio X e de administrativo, entre outros ambientes.

