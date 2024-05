GCM de Osasco localiza duas motos roubadas dentro de lava rápido

Uma denúncia anônima levou a Guarda Civil Municipal de Osasco ao paradeiro de duas motocicletas produto de roubo neste fim de semana. As equipes encontraram as motos escondidas dentro de um lava rápido, no Jardim Baronesa.

O proprietário do estabelecimento, localizado na avenida João Ventura dos Santos, disse aos guardas que não sabia do ocorrido. Já um funcionário dele admitiu ter guardado as motos a pedido de um amigo com histórico criminal.

O funcionário foi preso em flagrante pela GCM de Osasco por receptação e encaminhado à delegacia.

Também neste fim de semana, durante patrulhamento no Jardim Padroeira, uma equipe da GCM recuperou uma motocicleta que havia sido roubada. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito fugiu em alta velocidade por uma área de mata e conseguiu escapar.