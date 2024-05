Depois do PSOL, Rede Sustentabilidade declara apoio à pré-candidatura de Emidio em Osasco

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Osasco pelo Partido dos Trabalhadores (PT) Emidio de Souza recebeu apoio da Rede Sustentabilidade para as eleições de outubro.

“Vou honrar esse apoio com muito trabalho. Nossa parceria já começa vitoriosa. Agradeço o carinho e apoio de todos os integrantes da Rede, em nome da deputada Marina Helou”, declarou nas redes sociais Emidio, que esteve reunido com representantes e simpatizantes do partido neste final de semana.

O pré-candidato também publicou no Instagram um vídeo no qual a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), reforça o apoio ao petista: “O conheci mais de perto na campanha do Fernando Haddad, em 2022, e foi uma satisfação poder trabalhar junto com o Emidio, que estava a frente do plano de governo.

“Tenho certeza que ele fará um excelente programa olhando para as necessidades de Osasco, resolvendo questões que fazem a diferença para a juventude e as mulheres, e fazendo com que a cidade continue sendo próspera, sendo uma das maiores economias de São Paulo”, completou.

No final de março, a pré-candidatura de Emidio recebeu o apoio do PSOL, partido que lançou recentemente a Bancada Feminista em Osasco na busca por uma cadeira na Câmara Municipal.