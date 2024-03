Pré-candidatura de Emidio a prefeito de Osasco ganha apoio do PSOL

Lideranças do PSOL e Partido dos Trabalhadores (PT) se reuniram, na noite de terça-feira (26), na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, para formalizar o apoio ao pré-candidato Emidio de Souza à Prefeitura nas eleições de outubro.

O encontro contou com as presenças do deputado estadual Emidio de Souza, os presidentes do PSOL e PT em Osasco, Marilu Rodrigues e Aluisio Pinheiro, respectivamente, além de militantes e simpatizantes de ambos os partidos.

Prefeito de Osasco em dois mandatos, entre 2005 e 2012, Emidio abriu a sua participação lembrando a importância da criação de uma frente ampla para a disputa da cadeira do executivo municipal.

“Desde a eleição de 2022, com a volta do presidente do Lula, o PSOL teve um papel fundamental em ajudar a construir a unidade, formar uma frente ampla e entender o momento que a gente estava passando. Acho que estamos em um caminho de muita maturidade e uma perspectiva muito melhor para a eleição”, disse o deputado estadual petista.

O pré-candidato a prefeito de Osasco celebrou a parceria dos partidos para a eleição municipal e refletiu os ganhos que a união representa para a corrida eleitoral na cidade. “Eu sempre acho que a soma de dois partidos nunca é simplesmente um mais um, ela dá um resultado muito maior, cria uma energia muito maior. Cria um espírito de militância. Por isso fico realmente muito contente e honrado de ter a confiança de um partido como o PSOL, uma história bonita que vem construindo, história de crescimento, de surgimento de novas lideranças”, frisou.

O presidente municipal do PT em Osasco, Aluisio Pinheiro, destacou o clima de esperança em torno da frente organizada na cidade, que além de PT e PSOL é formada por PV e PCdoB: “É uma alegria muito grande a decisão do PSOL de caminhar conosco nesse projeto, nessa trajetória, tão fundamental como necessária nesse momento da cidade. É preciso que a gente faça todo o esforço que estiver ao nosso alcance pra gente construir essa unidade e essa unidade se tornará um produto de primeira qualidade”

Já a presidente do PSOL em Osasco, Marilu Rodrigues, avaliou o cenário atual. “Em 2020, a nossa campanha aqui na cidade era um pouco diferente porque o principal nome do PT estava encarcerado e hoje o principal nome do PT ocupa a cadeira da presidência da república. Agora nós temos um super cabo eleitoral. Isso eu creio que vai agregar muito a essa construção”, salientou.