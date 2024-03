Carapicuíba abre 125 vagas para Programa de Auxílio Desemprego que paga R$ 900

A Prefeitura de Carapicuíba abre 125 vagas para mais uma edição do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, que oferece auxílio mensal de R$ 900. As inscrições começam na segunda-feira (1) e terminam no dia 5 de abril.

Do total de vagas, 118 são para candidatos de ampla concorrência, quatro para pessoas com deficiência e três para egressos do sistema penitenciário. Podem participar homens e mulheres.

Além do auxílio de R$ 900, a Prefeitura oferece sacola básica e vale transporte. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O contrato é de seis meses e pode ser prorrogado por mais seis meses.

Requisitos e como se inscrever:

O candidato precisa ser brasileiro, naturalizado ou cidadão português

Residir em Carapicuíba há no mínimo um ano

Ter entre 18 e 69 anos (até o último dia de inscrições)

Estar com o CPF regularizado

Estar quite com o serviço militar

Estar em ordem com obrigações eleitorais

Não ter rendimentos próprios, comprovar que está desempregado há pelo menos um ano

Apresentar condições físicas para o pleno exercício das atividades.

As inscrições devem ser feitas no período de 1 a 5 de abril, das 10h às 15h, na quadra do Ginásio de Esportes Tancredo Neves, localizado na Avenida Inocêncio Seráfico, 2.005.

Confira os documentos necessários para a inscrição e o edital completo aqui.