Complexo Esportivo do Jardim Silveira será inaugurado no dia 4 de junho

A Prefeitura de Barueri já marcou a data de entrega do novo Complexo Esportivo do Jardim Silveira. Será no dia 4 de junho, um domingo.

publicidade

As inscrições para as primeiras modalidades esportivas que serão oferecidas no novo equipamento começaram hoje (8) no local (Avenida Presidente Washington Luís, 280, Jardim Silveira).

Quem quiser se inscrever para atletismo, basquete, futsal, vôlei, handebol, condicionamento físico, pilates ou zumba precisa comparecer pessoalmente, das 8h às 12h e das 13h às 17h levando documento oficial com foto e comprovante de residência. As vagas são limitadas.

publicidade

O cronograma de aulas, dias e horários está sendo divulgado no local.

O Complexo Esportivo do Jardim Silveira tem mais de 18 mil metros quadrados de área construída. O local conta com ginásio com capacidade para mais de três mil pessoas sentadas; quadra poliesportiva; pista de atletismo e campo de futebol (ao lado da edificação); alojamento para atletas; espaços para ginástica artística e artes marciais; sala vip para autoridades; espaço de atividades para adultos, como pilates, alongamento e ginástica, além de estacionamento.