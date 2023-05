Prefeitura leva serviços de zeladoria a diversos bairros de Cotia

A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia realiza uma série de serviços de zeladoria na cidade. Nos últimos dias, foram contemplados bairros como Jardim Monte Santo, Jardim Remanso, Jardim Petrópolis e Tijuco Preto.

publicidade

No Jardim Monte Santo, a Prefeitura faz limpeza, manutenção e pintura do Parque Linear Jardim Monte Santo. No córrego do bairro Jardim Remanso, a Prefeitura trabalha na limpeza preventiva para evitar enchentes e transbordamentos.

Foi feita a limpeza urbana na rua dos Camponeses e travessa Tabuleiro Verde, no bairro Tabuleiro Verde, além do Tijuco Preto e bairro do Girassol que também receberam o serviço de limpeza urbana.

publicidade

A Estrada Fazenda Santa Rosa, Caucaia do Alto, recebeu as equipes de obras que realizaram serviços de roçagem do mato ao longo da estrada.