Miniki Brechó inaugura loja no Parque Shopping Barueri nesta quinta

O Parque Shopping Barueri recebe um modelo inédito de loja: o Brechó Miniki. A loja de roupas de segunda mão abre as portas no empreendimento nesta quinta-feira (11).

Pioneira no segmento de brechó chique a estar presente em um shopping center, a Miniki conta com peças de várias marcas e de diversas categorias com preços até 80% mais baratos que nas outras lojas.

O Brechó Miniki, que completa 3 anos de existência, é considerado o primeiro recommerce multicategoria e multicanal do Brasil. Audrey Novi, idealizadora da loja, acredita que o sucesso no shopping se dá, entre vários fatores, à experiência de butique que oferece no brechó.

“Nosso atendimento é humanizado, temos peças importadas, looks únicos para toda a família, artigos de decoração, e música. É uma experiência entrar na miniki, além de contar com preço de brechó de verdade, sempre de 30 a 80% mais barato que o ‘novo’. ”

Segundo levantamento do Google Maps, a busca por brechós na plataforma cresceu 140% em um ano. A presença do Brechó miniki no Parque Shopping Barueri visa atestar a mudança do mercado mundial para o recommerce e a importância do novo modelo de consumo.

“Para a miniki, o que é mais importante nesse processo é ‘provar’ para um grande número de pessoas que elas podem consumir de forma consciente e ainda gastar bem menos. Além disso, o shopping mostra que está antenado com as tendências de moda circular e que defende o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo da sua região”, explicou Audrey.