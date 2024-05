Ex-jogador da várzea recebe aplausos por serviços às comunidades da zona Norte de Osasco

A atuação de Sidnei Roberto dos Santos junto às comunidades da zona Norte de Osasco foi reconhecida na Câmara Municipal por meio de uma moção aprovada na sessão desta quinta-feira (16).

A Moção de Congratulações 192/2024 é de autoria do vereador e presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos (Podemos). “É uma simples homenagem a uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. Na época de jogador, Sidnei era conhecido como ‘Didio’. Tem mais de 16 anos de serviço público. E ele sempre se mostrou preocupado com a população”, ressaltou Carmônio Bastos.

Carmônio contou que já foi técnico do amigo, servidor municipal e ex-jogador do futebol amador e contou histórias de Didio nos campos de várzea quando jogava como zagueiro: “Ele jogava com elegância, sem deslealdade”.

De acordo com Carmônio, Didio tem muita representatividade na zona Norte e tem contribuído para conquistas da comunidade. “Você é um exemplo para Osasco”, concluiu.

Zé Carlos Santa Maria (União) parabenizou Didio pela sua atuação como jogador. “Deve ser difícil para você acompanhar ao lado do campo”, destacou o vereador. Julião (PSB) parabenizou Didio pelo trabalho e elogiou Carmônio pela iniciativa.