Tarcísio vem a Osasco para entregar novo acesso à Castello neste domingo

A entrega do novo acesso de Osasco à rodovia Castello Branco, na manhã deste domingo (19), contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Tarcísio será recebido pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), ao lado de secretários, vereadores, deputados e outras autoridades municipais e da região. A agenda está prevista para ocorrer às 9h30.

As obras mobilizaram R$ 232 milhões em investimentos, gerando mais de 6 mil empregos diretos e indiretos. A nova ponte deve receber o nome “Deputado José Camargo”, em homenagem proposta pelo deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Mudanças na região Central de Osasco

Com a entrega da nova alça de acesso ligando a Rodovia Castello Branco à Avenida Fuad Auada, em Osasco, a partir deste sábado (18), parte da região central passará por uma reestruturação do sistema viário.

Entre as alterações estão a mudança do sentido de direção da Rua Cipriano Tavares, que agora conectará a Avenida Maria Campos à Rua Dona Primitiva Vianco.

Outra alteração atende ao fluxo que vem da Avenida Maria Campos com o objetivo de acessar as vias Marginais e retorno ao Centro e a Zona Norte da cidade. A nova rota passa pela Rua Cipriano Tavares, segue pela Praça Padroeira do Brasil e pela Rua Cônego Afonso, utilizando a nova ponte sobre o córrego Bussocaba acessando a Rua Domingos Odália Filho.

Também ocorrem mudanças na rua Dr. Jaime Regalo Pereira. Agora, o primeiro quarteirão da rua, localizado entre a Avenida Maria Campos e Rua Tomás Spitaleti, vai operar com sentido duplo de direção.