Vagas de emprego abertas em Barueri para empresa de engenharia e eletricidade

A Casa do Trabalhador de Barueri, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), está com vagas de emprego abertas para a empresa Planem Engenharia e Eletricidade, sediada no bairro do Brooklin, em São Paulo. As oportunidades são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e abrangem quatro cargos distintos.

Para as funções de ajudante de obras, eletricista e encanador, é exigido ensino fundamental completo e experiência prévia nas respectivas áreas. Os salários oferecidos para essas vagas variam entre R$ 1.977,86 e a partir de R$ 2.100,00, além de benefícios como vale-refeição no valor de R$ 28,83 por dia e vale-transporte.

Já para a vaga de técnico de segurança do trabalho, exclusiva para candidatas do sexo feminino, é necessário ter curso superior completo, experiência na área de construção civil e habilitação na categoria B. O salário oferecido para essa função é de R$ 4.421,00, também com vale-refeição e vale-transporte.

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga desejada no assunto. Os candidatos selecionados serão informados sobre os próximos passos do processo seletivo.