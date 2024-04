Horóscopo do Dia 30/04: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 30/04: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 30/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Que o seu orgulho não atrapalhe sua relação para ser feliz. Você precisa começar ver as coisas de uma forma mais clara e positiva e realmente enxergar as pessoas ao seu redor, muitas delas só querem o seu bem e não tentam te prejudicar. Amor: Boas energias trazem uma expectativa de namoro para sua vida, você só tem que relaxar e desfrutar

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Não estrague tudo o que foi construído até agora, cuide do seu mau humor e evite as discussões que acabam prejudicando tudo. Tome um tempo para descansar. Será bom para você. Suas finanças se estabilizam neste último dia de abril. Amor: Ao passar a experimentar fortes sensações vindo de quem deixará isso sempre flutuando no

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Solidão e tranquilidade irão ajudá-lo gradualmente a curar suas feridas, não se desespere e deixe o tempo passar. Todo o dinheiro que sobre deve ser guardado muito bem para ser usado depois. Amor: Por diversos momento, um jeito todo insinuante como alguém começará a se comportar com você, vai mexer loucamente com seus nervos e elevar os níveis de ansiedade

…Continue lendo a previsão de Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

As esperanças nunca devem se perder em especial quando se deseja ser feliz. Não caia em exageros porque seus problemas são fáceis de resolver com a energia que o cerca. Aparecem boas propostas com projetos já dados como perdidos. Aproveite. Amor: No meio de umas conversas e encontros, você enxergará coisas que já deveria de ter

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Tenha cuidado enquanto está pisando em um terreno movediço. Repense as coisas. Pense muito antes de pedir um favor para alguém que sempre evita situações mais difíceis, que não facilita as coisas para você. Amor: De forma natural você terá uma empatia melhor do que nunca, com ela desfrutará da capacidade de ter em torno de

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

É hora de entender mais e deixar o egoísmo de lado. Na relação com alguém próximo também há momentos de ceder. Aproveite este último dia do mês para concluir os projetos que estavam parados. Amor: É para você o tempo de começar uma nova página no livro da sua vida, viver de maneira feliz e desfrutar muito da companhia de

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Neste último dia de abril não se perca em relacionamentos banais, procure um sentido verdadeiro. Não se deixe levar pelo ambiente de pessoas instáveis, relaxe para se sentir melhor no período da tarde. Há discussões que você precisa solucionar rapidamente. Amor: Uma série de atividades não previstas para agora, ajudará você

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

É uma jornada para arrependimentos, mas não para receber desculpas sem sinceridade. O excesso de estresse precisa ser controlado. Se acalme um pouco. Não desperdice este último dia de abril em coisas desnecessárias e tente terminar seus projetos. Amor: Se está sentindo que há muita mesmice em tudo, este é um momento em

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Não perca a oportunidade de encher sua autoestima com algo que pode acontecer, ame e deixe-se amar. Estresse demais pode levar a sérios problemas, que está em tempo evitar. Bons tempos estão chegando. Seja paciente. Se concentre no sucesso. Amor: O que você quer ter, agora estará ao seu lado, tomando forma com a presença de

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Que a disposição de alguém não seja confundida com puro interesse. São coisas bem diferentes. Aproveite para dar um passeio ou tomar um pouco de ar. É melhor evitar emprestar dinheiro, assim você evitará um mau momento com alguém. Amor: Os pensamentos e olhares de uma pessoa, embora você não o

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Se você atua com honestidade, não tem nada a temer e assim deixa de ser a sua responsabilidade. Respire bem fundo e não passe raiva neste último dia do mês. Seja mais ciente de suas habilidades e do pouco proveito que está tirando das mesmas. Amor: Para quem procura por uma companhia, o momento é de não desistir

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Ainda não é hora de dar aquele salto de fé que você está esperando. Segure um pouco, pois lhe permitirá ver muito mais longe e graças a isso poderá tomar melhores decisões, que começarão a ser vistas a partir de agora. Amor: Conforme está previsto, você experimentará claramente que algumas coisas vão mudar na forma como até agora