Um homem foi detido por policiais militares após agredir a própria mãe e partir para cima do irmão com uma faca durante uma briga, na tarde desta segunda-feira (29), em Osasco.

A equipe do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi acionada via COPOM para atender a ocorrência. No local, se deparou com as vítimas e o agressor.

Ele foi conduzido ao 8º DP de Osasco e responderá por violência doméstica, dano e lesão corporal.