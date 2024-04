Casa do Trabalhador de Barueri divulga vagas com salários de até R$ 4 mil

Casa do Trabalhador de Barueri divulga vagas com salários de até R$...

Nesta segunda-feira (29), a Casa do Trabalhador de Barueri disponibiliza 14 vagas de emprego a serem preenchidas ao longo desta semana. São oportunidades para trabalhar em diversas funções, com salários que chegam a R$ 4 mil, de acordo com o cargo.

As vagas são para: gerente de planejamento e novos projetos, auxiliar de expedição, ajudante de cozinha, serralheiro industrial, ajudante de eletricista, encanador industrial, operador de telemarketing, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, técnico em segurança do trabalho, eletricista montador e polidor de materiais.

Quem tiver interesse nas vagas pode acessá-las via Emprega Brasil ou app Sine Fácil. Outra opção é comparecer na Casa do Trabalhador de Barueri, situada na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro.

Confira mais informações sobre as vagas da semana:

