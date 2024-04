Poupatempo fecha no feriado desta quarta em Osasco e região; serviços online ficam disponíveis

O Poupatempo, que tem postos em Osasco, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba, estará fechado nesta quarta-feira, 1º de maio, em virtude do feriado do Dia do Trabalhador. As atividades serão retomadas na quinta-feira (2), com agendamento prévio.

publicidade

Durante o feriado, as opções digitais continuam disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

LEIA TAMBÉM// Festa do Trabalhador de Carapicuíba terá shows de Felipe Araújo, Ferrugem e Latino