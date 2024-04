Instituto Federal de Osasco será instalado no Jardim das Flores

O prefeito Rogério Lins (Podemos) usou as redes sociais hoje (29) para informar que o Instituto Federal de Osasco será instalado no atual prédio da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), localizado no Jardim das Flores. Isso porque, segundo Lins, a Unifesp Osasco será transferida para o novo campus – em construção no Quitaúna – no segundo semestre deste ano.

publicidade

No Jardim das Flores, o Instituto Federal oferecerá cursos técnicos para milhares de jovens. “Traremos cursos técnicos profissionalizantes para a nossa juventude e, em especial, cursos na área da tecnologia, pois muitas empresas vieram para Osasco e precisam de mão de obra qualificada. Precisamos preparar a nossa juventude para ocupar essas vagas no mercado de trabalho”, declarou Rogério Lins, em vídeo publicado no Instagram.

O Instituto Federal foi anunciado pelo governo federal em março. Na região, além de Osasco, foram contempladas com unidades do equipamento educacional as cidades de Carapicuíba e Cotia.

Nova Unifesp Osasco

publicidade

O novo campus da Unifesp Osasco terá capacidade para receber 3 mil estudantes quando as obras de construção forem concluídas. A unidade oferecerá cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e Relações Internacionais e outros.

O projeto, de acordo com a Unifesp, conta com 34 salas de aula, 19 laboratórios de pesquisa, anfiteatros, biblioteca, auditório, salas de aula/informática, 55 salas de professores, além de restaurante universitário, praça digital, estacionamento e área de convivência.