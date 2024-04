A Secretaria de Habitação de Barueri entrega, na noite desta segunda-feira (29), títulos de propriedade a centenas de famílias do Núcleo Habitacional Vila Niterói. O evento será realizado a partir das 18h30, no Ginásio de Esportes do Jardim Maria Helena.

publicidade

Ao todo, serão entregues matrículas de 90 lotes a 106 famílias, beneficiando 424 moradores. As propriedades foram legalizadas por meio do Programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb).