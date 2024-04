Dia das Mães: SuperShopping Osasco prepara sorteio de vale-compra de R$ 10 mil, mimo e exposição especial

O Dia das Mães está chegando – dia 12 de maio – e, para comemorar, o SuperShopping Osasco preparou uma promoção especial. Quem comprar o presente nas lojas do shopping pode concorrer a dois vales-compra e ganhar um prato exclusivo com ilustrações assinadas por Nicolas Brito Sales, fotógrafo e artista plástico autista que viralizou nas redes sociais com suas obras sobre como é pertencer ao espectro.

publicidade

Para ganhar o mimo, basta acumular R$ 400 em compras e trocar no espaço desenvolvido para a campanha, no 2º Piso, ao lado da loja Centauro. A promoção vale do dia 2 de maio até o dia 12 ou enquanto durarem os estoques.

São três opções de pratos com ilustrações únicas de Nicolas Brito, um dos maiores fenômenos da região, que compartilha o seu dia a dia como um adulto autista, além de seu processo criativo como artista plástico e fotógrafo.

publicidade

A campanha é limitada a um brinde por CPF e o participante ainda concorre a dois vales-compra de R$ 10 mil, cada. Os cadastros das notas fiscais efetuados pelo aplicativo via QRCode que está disponível na promoção valem cupons em dobro para o sorteio.

Exposição “A Beleza da Maternidade em Cores e Formas”

São mais de 15 obras, entre fotografias e artes criadas digitalmente, inspiradas pela mãe do artista, a Dra. Anitta Brito. Nicolas homenageia a maternidade típica e atípica, sua beleza, desafios e amor por meio de cores e formas que transmitem as sensações intensas que a maternidade traz.

A Beleza da Maternidade em Cores e Formas está localizada no 2º Piso, ao lado da Centauro, também a partir do dia 2 até o dia 31 de maio. Em apoio ao Centro de Apoio ao Autismo de Osasco, 10% da renda das vendas das obras será destinada à instituição.

publicidade

O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.