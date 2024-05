Zé Neto & Cristiano e Luan Santana abrem o rodeio de Cajamar nesta sexta, 3

Começa nesta sexta-feira (3) mais uma edição do Rodeio de Cajamar, com apresentações da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano e do cantor Luan Santana. A festividade será realizada no Centro de Eventos “Boiódromo”.

Os ingressos para o primeiro dia de rodeio estão à venda a partir de R$ 50 mais a taxa de serviço e podem ser adquiridos no site Guichê Web.

Zé Neto & Cristiano têm um repertório com “Oi Balde”, “Notificação Preferida”, “Largado às Traças” e “Barulho do Foguete”. Já Luan Santana canta grandes sucessos como “Morena”, “Ambiente Errado”, “Deja Vu” e outros hits.

O rodeio de Cajamar vai até 12 de maio e também subirão ao palco nomes como Ana Castela, Pedro Sampaio, Luan Pereira, Jorge & Mateus, Maiara e Maraísa, Alok, Bruno e Marrone e o grupo de pagode Menos é Mais.