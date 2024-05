Osasco: Escola SinHoRes oferece dois cursos gratuitos do setor de hospedagem e alimentação

A Escola SinHoRes, em Osasco, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação para profissionais do setor de alimentação e hospedagem. Desta vez, os cursos oferecidos são: Gestão do Tempo do Líder e Gerenciamento da Comunicação Aplicada.

publicidade

As aulas de ambos os cursos serão ministradas na segunda-feira (6), na sede do SinHoRes, que fica no Centro de Osasco (Avenida Santo Antônio, 1453, Sala 1111 – Edifício CEO Complexo Empresarial Osasco).

Os cursos são ministrados pelo professor PhD Celso dos Santos, que possui uma vasta experiência na área. “Será uma excelente oportunidade para aprimorar seus conhecimentos e habilidades, além de se manter atualizado com as melhores práticas do mercado”, convida a Escola SinHoRes.

publicidade

Ao final do curso, os alunos receberão certificado de conclusão com chancela estadual da FHORESP e internacional da AREGALA e Cozinheiros sem Fronteiras.

Os interessados devem se inscrever neste link.