Barueri homenageia histórias inspiradoras no Prêmio Mulher Destaque 2024

A 5ª edição do Prêmio Mulher Destaque de Barueri homenageou mulheres com histórias inspiradoras. O evento foi realizado no último dia 25, na Câmara Municipal de Barueri.

As mulheres foram recebidas com uma apresentação musical das alunas de canto e coral da Secretaria da Mulher, que cantaram “Maria, Maria”, de Milton Nascimento, e “Sozinho”, de Caetano Veloso.

Foram indicadas 117 mulheres nas categorias: Cultura, Educação, Empresária e Empreendedora, Esporte, Influenciadora Digital, Liderança Política, Liderança Comunitária ou Ação Social, e Mulheres Mães Atípicas, além das homenagens nos quesitos “Mulher mais idosa de Barueri” e “Mulher inspiração”.

Entre as vencedoras do Prêmio estava a jovem Stefany Ferreira, na categoria “Influenciadora digital”. A influencer acumula mais de 340 mil seguidores no Instagram e encantou com sua história por celebrar a beleza negra em suas postagens que valorizam os cabelos crespos e cacheados.

“Uma palavra define esse momento: gratidão! Obrigada a todas vocês por fazerem parte desse sonho junto comigo”, declarou Stefanny.

Já a psicóloga Vandiane Santos Gomes da Silva, que enfrentou ao longo de sua trajetória muitas violências, conseguiu realizar o sonho de ser psicóloga e hoje atua como palestrante e ajuda outras mulheres a se superarem. Emocionou a todos com a sua história de luta e de resistência e ganhou na categoria “Inspiração”.